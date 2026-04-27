براءة غادة إبراهيم من تهمة سب وقذف بوسي شلبي

كتب : أحمد عادل

03:23 م 27/04/2026

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، ببراءة الفنانة غادة إبراهيم من الاتهامات الموجهة إليها بسب وقذف الإعلامية بوسي شلبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية

وكانت جهات التحقيق قد أحالت البلاغ المقدم من بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم إلى المحكمة الجنائية، متضمنًا اتهامات بالسب والقذف والتشهير، على خلفية منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أصل البلاغ

وتقدمت المستشارة هايدي فضالي، دفاع الإعلامية بوسي شلبي، ببلاغ اتهمت فيه الفنانة غادة إبراهيم بالإساءة لموكلتها والتشهير بها، إلى جانب ادعاء تزوير شهادة تخرجها، وهو ما دفع جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وإحالة القضية للمحاكمة. وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمة من جميع الاتهامات المنسوبة إليها.

