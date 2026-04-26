خلافات عائلية.. الداخلية تكشف حقيقة اختفاء طالبة واحتجازها داخل إحدى مقرات الأجهزة الأمنية


كتب- محمد الصاوي:

02:21 ص 26/04/2026

وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، كشفت خلاله ما تم تداوله على صفحتين بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإدعاء باختفاء إحدى الفتيات وإحتجازها داخل مقر لأحد الأجهزة الأمنية.

أكد مصدر أمني على عدم صحة تلك الإدعاءات، إذ تبين أنه بتاريخ 21 الجاري تبلغ لقسم شرطة المعصرة بالقاهرة من إحدى السيدات بتغيب نجلتها "طالبة سن 21 " عن المنزل دون اتهام أحد بالتسبب في غيابها.

ووفقا للبيان، فإن الفحص أسفر عن أن غياب المذكورة جاء نتيجة خلافات عائلية، وتم تحديد مكان تواجدها وتسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الداخلية اختفاء فتاة في المعصرة المعصرة خلافات عائلية

"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة
"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة
كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك

مقتل مسلح بفندق هيلتون خلال مشاركة ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور

