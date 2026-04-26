أصدرت وزارة الداخلية، بيانا في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، كشفت خلاله ما تم تداوله على صفحتين بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإدعاء باختفاء إحدى الفتيات وإحتجازها داخل مقر لأحد الأجهزة الأمنية.

أكد مصدر أمني على عدم صحة تلك الإدعاءات، إذ تبين أنه بتاريخ 21 الجاري تبلغ لقسم شرطة المعصرة بالقاهرة من إحدى السيدات بتغيب نجلتها "طالبة سن 21 " عن المنزل دون اتهام أحد بالتسبب في غيابها.

ووفقا للبيان، فإن الفحص أسفر عن أن غياب المذكورة جاء نتيجة خلافات عائلية، وتم تحديد مكان تواجدها وتسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.