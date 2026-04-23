زيلينسكي يعلن توقيع أوكرانيا اتفاقيات أمنية مع 3 دول خليجية

كتب : مصطفى الشاعر

12:41 م 23/04/2026

زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن توقيع كييف ثلاث وثائق أمنية رئيسية مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، واصفا إياها بأنها "صفقة طائرات بدون طيار" استراتيجية.

إنتاج مشترك ومواجهة "المسيّرات الانتحارية"

أوضح زيلينسكي، عبر حسابه على "تيليجرام"، اليوم الخميس، أن الصفقة ستُنفذ عبر عقود متنوعة مع القطاعين العام والخاص في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الميزة الأساسية لهذه الاتفاقيات هي التركيز على إنتاج طائرات بدون طيار منخفضة التكلفة، وإنشاء خطوط إنتاج مشتركة.

معادلة التكلفة: صواريخ بـ 10 آلاف دولار

وفي سياق مقارنته مع مسيّرات "شاهد" الإيرانية، قال زيلينسكي إن تكلفة طائرة "شاهد" تتراوح بين 80 و130 ألف دولار، مؤكدا أن الهدف هو عدم استهلاك صواريخ دفاع جوي باهظة الثمن (تصل قيمتها لـ 4 ملايين دولار) لإسقاطها، بل استخدام صواريخ اعتراضية لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نريد مساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم، وسنواصل بناء هذه الشراكات".

مشاركة الخبرات وقوات دولية

أبدى زيلينسكي، رغبته في مشاركة تجربة بلاده في إنتاج المسيّرات مع الولايات المتحدة أيضا.

وعلى صعيد تسوية الصراع مع موسكو، شدد زيلينسكي على إصراره على نشر قوات دولية على خط التماس مع روسيا لضمان الاستقرار.

الموقف من هدنة الشرق الأوسط

حول التطورات في المنطقة، أكد زيلينسكي، دعم أوكرانيا لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن مخاوفه من أن تستغل روسيا هذه التهدئة لتحقيق مكاسب سياسية أو ميدانية.

الحرب الروسية الأوكرانية دول الخليج أوكرانيا حرب إيران

