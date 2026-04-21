إعلان

النيابة العامة تأمر بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا

كتب : أحمد أبو النجا

10:12 ص 21/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب مخالفات لقرارات حظر النشر الصادرة في عدد من القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق.

حبس احتياطي لمتهمين خالفوا قرار حظر النشر

وقالت النيابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه إلحاقًا للبيانات الصادرة بشأن التحقيقات التي تباشرها في مخالفات قرار حظر النشر الصادر في وقائع القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، فقد أمرت بحبس عدد من المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات لقرار حظر النشر المشار إليه.

النيابة: لا تهاون مع انتهاك قرارات الحظر

وأكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكبيها.

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

نصائح طبية

علاقات

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

