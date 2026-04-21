

أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب مخالفات لقرارات حظر النشر الصادرة في عدد من القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق.

حبس احتياطي لمتهمين خالفوا قرار حظر النشر

وقالت النيابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه إلحاقًا للبيانات الصادرة بشأن التحقيقات التي تباشرها في مخالفات قرار حظر النشر الصادر في وقائع القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، فقد أمرت بحبس عدد من المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات لقرار حظر النشر المشار إليه.

النيابة: لا تهاون مع انتهاك قرارات الحظر

وأكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكبيها.

