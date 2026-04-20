كشف المحامي حسين أبو دوح، دفاع الشاب أسامة ضحية الصفع على يد عمرو دياب في أحد فنادق القاهرة الجديدة، عن الخطوات القانونية المقبلة بعد تأييد الحكم على الفنان.

وقال أبو دوح، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه سيقوم بإقامة دعوى تعويض مدني ضد الفنان عمرو دياب بعد أن أصبح حكم تغريمه باتًا ونهائيًا.

وتابع أبو دوح أنه سيطالب بتعويض قدره 15 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله.

وكانت محكمة النقض، اليوم الإثنين، قد رفضت الطعن المقدم من الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه في واقعة صفع شاب داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع".

وفي وقت سابق، تقدم دفاع الفنان عمرو دياب بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على حكم تغريمه 200 جنيه وإلزامه بتعويض 10 آلاف جنيه، في واقعة صفع شاب داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب".

وسبق أن قضت محكمة جنح التجمع الخامس بتغريم الفنان عمرو دياب مبلغ 200 جنيه، بالإضافة إلى المصاريف، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب المصفوع "سعد أسامة"، وبراءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه.

وقال عمرو دياب في تحقيقات النيابة العامة إنه أثناء إحيائه حفل زفاف داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، فوجئ بشخص يقوم بجذبه وقرصه، مما تسبب في فقدان تركيزه أثناء الحفل ومضايقته، فقام برد الاعتداء وصفعه على وجهه لإبعاده عنه.

وتابع عمرو دياب أقواله في التحقيقات قائلًا: "على الفور تركت حفل الزفاف وأبلغت محاميَّ لتحرير محضر ضد الشخص لإيذائه لي معنويًا وبدنيًا، والتشهير بي على مواقع التواصل الاجتماعي."