الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة سيدة وطليقها بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

04:20 م 20/04/2026

تفاصيل فيديو مشاجرة سيدة وطليقها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، تضمن قيام إحدى السيدات بتصوير طليقها والتعدي عليه بالسب داخل محل عمله، اعتقادًا منها بوجود إحدى الفتيات برفقته بمحافظة الإسكندرية.

مشاجرة داخل مكتب بالإسكندرية

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول الرمل بحدوث مشاجرة داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وتبين أن طرفي الواقعة هما أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وطليقته، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، مصابة بكدمات متفرقة.

كواليس فيديو اعتداء سيدة على طليقها بالإسكندرية

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب توجه السيدة إلى المكتب الخاص بطليقها الكائن بالعقار محل البلاغ، حيث قامت بتصويره والتعدي عليه، اعتقادًا منها بوجود إحدى الفتيات برفقته، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة. وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات بالتعدي بالسب والضرب، وأقرا بوجود خلافات مالية بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وزارة الداخلية الإسكندرية مشاجرة

"مرتبك كام يا مجدي؟".. نهاد أبوالقمصان: ضباط الجيش والشرطة اللي بعرف أثبت
الأربعاء المقبل موعدًا للحسم.. ترامب: لا تمديد للهدنة مع إيران إلا باتفاق
لماذا نتذكر المواقف المحرجة القديمة قبل النوم مباشرة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى

