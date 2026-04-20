ضبط مدير كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالقليوبية

كتب : علاء عمران

03:42 م 20/04/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات نشاط كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، تورط في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية.

الداخلية تكشف نشاط مركز وهمي يمنح شهادات بلا أساس قانوني

وأكدت التحريات أن المتهم كان يدير الكيان بهدف إيهام ضحاياه بمنحهم شهادات دراسية في مجالات مختلفة، مدعيًا قدرتها على تأهيلهم لسوق العمل، مقابل تحصيل مبالغ مالية، على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط المدير المسؤول، وبحوزته عدد من المستندات والأوراق التي تُستخدم في الترويج للنشاط الوهمي، فضلًا عن وسائل وأدوات تُشير إلى ممارسته للنصب على المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

