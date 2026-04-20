حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تداعيات انتهاء مدة وقف إطلاق النار مع إيران، مؤكدًا أن انتهاء الهدنة قد يؤدي إلى تصعيد كبير، مع احتمال وقوع انفجارات واسعة.

وأوضح، في تصريحات له، أن المفاوضات الجارية تركز على نقطة واحدة فقط، تتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض.

وأشار إلى أن تطورات الملف سيكون لها انعكاس مباشر على أسواق الطاقة، متوقعًا تراجع أسعار الغاز بشكل كبير في حال انتهاء الأزمة، مؤكداً أن ذلك مرتبط بمدى التزام إيران بما هو مطلوب منها.