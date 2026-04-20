ترامب: إذا انتهت مدة وقف إطلاق النار ستنفجر الكثير من القنابل

كتب : أسماء البتاكوشي

04:48 م 20/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تداعيات انتهاء مدة وقف إطلاق النار مع إيران، مؤكدًا أن انتهاء الهدنة قد يؤدي إلى تصعيد كبير، مع احتمال وقوع انفجارات واسعة.

وأوضح، في تصريحات له، أن المفاوضات الجارية تركز على نقطة واحدة فقط، تتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض.

وأشار إلى أن تطورات الملف سيكون لها انعكاس مباشر على أسواق الطاقة، متوقعًا تراجع أسعار الغاز بشكل كبير في حال انتهاء الأزمة، مؤكداً أن ذلك مرتبط بمدى التزام إيران بما هو مطلوب منها.

دونالد ترامب الولايات المتحدة وقف إطلاق النار حرب إيران إيران وأمريكا

لماذا نتذكر المواقف المحرجة القديمة قبل النوم مباشرة؟
