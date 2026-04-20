إعلان

النيابة العامة تدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

كتب : أحمد أبو النجا

11:54 ص 20/04/2026 تعديل في 12:14 م

النيابة العامة تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

قرار جديد لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الأسرة

يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.

إدراج المحكوم عليهم نهائيًا ضمن قوائم المنع من السفر

وتهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.


وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.

النيابة العامة النفقة المنع من السفر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

