انطلق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي بمحافظة جنوب سيناء وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانتظام؛ حيث تباينت ردود أفعال طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية حول مستوي امتحاني "القرآن الكريم والحديث"، بينما أبدى طلاب الشهادة الإعدادية ارتياحاً نسبياً لـ "اللغة العربية" مع وجود بعض النقاط الفنية للمتميزين.

طلاب الثانوية الأزهرية

أدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بجنوب سيناء، اليوم السبت، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي، حيث استهلوا الماراثون بأداء امتحان مادة "القرآن الكريم" خلال الفترة الأولى، ومادة "الحديث الشريف" في الفترة الثانية.

وانقسمت ردود أفعال الطلاب بين الارتياح والشكاوى؛ حيث قال الطالب أحمد محمود (معهد طور سيناء): "إن الأسئلة جاءت مباشرة وواضحة وفي مستوى الطالب المتوسط"، بينما أشار زميله إبراهيم مدحت إلى أن امتحان القرآن الكريم تضمن جزئيات دقيقة تحتاج إلى تركيز عالٍ للتفريق بين المتشابهات في الآيات السبع.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى نجيب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة لم تتلقَّ أي شكاوى رسمية، ولم يتم رصد أي تجاوزات سواء من قِبل الطلاب أو المراقبين، مؤكداً أن الهدوء كان القاسم المشترك في كافة اللجان.

طلاب الشهادة الإعدادية وامتحان "العربية"

وعلى صعيد التعليم العام، أدى 3681 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية امتحاناتهم اليوم داخل 52 لجنة على مستوى المحافظة، حيث استهلوا اليوم الأول بمادتي "اللغة العربية والإملاء والخط" في الفترة الأولى، و"التربية الدينية" في الفترة الثانية.

وشهدت اللجان حالة من الارتياح؛ حيث أكدت طالبات لجنة مدرسة "الشهيد عمرو شكري" بمدينة طور سيناء على سهولة أسئلة اللغة العربية، مشيرات إلى أن الوقت كان كافيًا وأن الأسئلة جاءت من المنهج ومناسبة للجميع، باستثناء جزئيات بسيطة لتمييز الطلاب المتفوقين.

ملاحظات من لجان توشكى

في المقابل، اشتكى بعض الطلاب بلجنة مدرسة "المروة للتعليم الأساسي" بتوشكى من وجود نقاط غامضة وصعبة في سؤالي النحو والتذوق البلاغي، معتبرين أنها احتاجت وقتاً أطول للتفكير.

غرف العمليات: انتظام كامل وتأمين شامل لأوراق الإجابة

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن امتحانات الشهادة الإعدادية سارت في انتظام تام وهدوء، ولم ترصد غرفة العمليات أي تجاوزات أو محاولات للغش داخل اللجان بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضحت مدير المديرية، في تصريحات لها اليوم، أنه تم التأكد من جودة طباعة أوراق الأسئلة ووضوحها قبل التوزيع، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع كافة الجهات لتهيئة المناخ الملائم للطلاب طوال فترة الامتحانات.