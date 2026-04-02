إعلان

في 24 ساعة.. ضبط 1235 قضية بمترو الأنفاق والسكك الحديدية و1287 حالة سرقة كهرباء

كتب : علاء عمران

10:04 ص 02/04/2026 تعديل في 10:17 ص

قطاع الأمن الاقتصادي- أرشفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتعزيز السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، من خلال حملات موسعة تستهدف أمن المنافذ، الأمن الاقتصادي، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بمختلف صورها.

خلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و46 قضية في مجال الأمن العام، وقضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، بالإضافة إلى تنفيذ 110 أحكام قضائية متنوعة وضبط 1399 مخالفة مرورية في جميع أنحاء الجمهورية.
في إطار تعزيز الأمن في وسائل النقل والمواصلات، تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1235 قضية مرتبطة بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 1260 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، في إطار حماية حقوق الدولة والمواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على تعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة جميع صور الخروج على القانون، لضمان الأمن العام وحماية مصالح المواطنين، والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم في جميع المحافظات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قضايا مترو وسكك حديد سرقة كهرباء وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

