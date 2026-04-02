

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتعزيز السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، من خلال حملات موسعة تستهدف أمن المنافذ، الأمن الاقتصادي، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بمختلف صورها.

مخالفات مرورية

خلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و46 قضية في مجال الأمن العام، وقضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، بالإضافة إلى تنفيذ 110 أحكام قضائية متنوعة وضبط 1399 مخالفة مرورية في جميع أنحاء الجمهورية.

1260 قضية سرقة

في إطار تعزيز الأمن في وسائل النقل والمواصلات، تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1235 قضية مرتبطة بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 1260 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، في إطار حماية حقوق الدولة والمواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على تعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة جميع صور الخروج على القانون، لضمان الأمن العام وحماية مصالح المواطنين، والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم في جميع المحافظات.