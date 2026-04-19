واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، وضبط المخالفات بكافة أشكالها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 926 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك عقب انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي، مع تفعيل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

مخالفات بالجملة وسحب رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، كما تتيح الوزارة خدمات إلكترونية لمالكي المركبات، تمكنهم من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم عبر بوابة مرور مصر.

وفي السياق ذاته، ضبطت الأجهزة الأمنية 777 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، حيث شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، مطالبة قائدي الدراجات بارتداء الخوذة، وقائدي السيارات بالالتزام بالحارات المرورية المخصصة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتقليل الحوادث، تجنبًا للمساءلة القانونية.

ضبط مخالفات ورفع سيارات متهالكة من الشوارع

وفي إطار متصل، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من انتشارها في الشوارع والميادين، بالتزامن مع حملات مرورية موسعة شنتها الإدارة العامة لمرور الجيزة، أسفرت عن رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الطرق.

وجاءت هذه الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق، إلى جانب الجهات المعنية، بهدف إعادة الانضباط إلى الشارع، وتحسين الحالة المرورية، والقضاء على المظاهر العشوائية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على أرواح المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق.