شاب ينهي حياة آخر ويصيب والده بجروح خطيرة في أوسيم

جريمة مروعة في أوسيم.. شاب ينهي حياة آخر ويصيب والده بجروح خطيرة

كتب : صابر المحلاوي

01:06 م 18/04/2026

شهدت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب يعاني من إعاقة في النطق على قتل شاب آخر، في ظروف غامضة، قبل أن يعتدي على والد المجني عليه، محدثًا به إصابات بالغة الخطورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة مركز أوسيم، وسقوط شاب جثة هامدة، إلى جانب إصابة والده بإصابات خطيرة، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة عنيفة، قام خلالها المتهم بالتعدي عليه باستخدام أداة حادة، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

جريمة قتل غامضة تثير الجدل في أوسيم

وعقب ذلك، تدخل والد المجني عليه لمحاولة إنقاذ نجله، إلا أن المتهم اعتدى عليه أيضًا، مسببًا له إصابات خطيرة.

وتمكنت قوة من مباحث الجيزة من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، والتحفظ على أداة الجريمة المستخدمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على دوافعها الحقيقية، خاصة مع استمرار غموض أسباب الحادث حتى الآن.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

