كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بالعصي الخشبية بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط.



تفاصيل مشاجرة بالعصي في أسيوط

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ بتاريخ 8 من الشهر الجاري، بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من عامل وزوجته، وطرف ثان يضم 5 أشخاص، وجميعهم مقيمون بذات الدائرة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.



وأوضحت التحريات أن الطرفين تعدوا على بعضهم باستخدام عصي خشبية، حيث تمكنت القوات من ضبطهم وبحوزتهم 3 عصي استخدمت في الواقعة.



وبمواجهتهم، تبادلوا الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

