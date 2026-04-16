النيابة الإدارية تكشف تفاصيل هجوم "شبل" السيرك على طفلة بالعجوزة

كتب : أحمد أبو النجا

07:19 م 16/04/2026

النيابة الإدارية تعاين موقع هجوم شبل السيرك القومي

كشفت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي تفاصيل تعرض طفلة صغيرة لإصابة من "شبل" داخل السيرك القومي بمنطقة العجوزة، وذلك أثناء التقاط صورة تذكارية عقب انتهاء العرض، مساء يوم أول أمس الثلاثاء الموافق ١٤ إبريل الجاري.

شبل السيرك القومي في العجوزة

وفور إخطار النيابة المختصة بالواقعة، كلَّف المستشار طلعت رشاد مدير النيابة الإدارية للثقافة، فريقًا من أعضاء النيابة، ضمَّ كلًّا من المستشار عمرو كمال، والمستشارة فاطمة عاطف، بالانتقال إلى مقر السيرك القومي بالعجوزة؛ لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابسات الحادث.

النيابة الإدارية تحقق في واقعة شبل السيرك

واستمع فريق التحقيق إلى أقوال عددٍ من المسؤولين، كما قام بمشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة وقت الحادث وتفريغها، وتبيَّن أن الواقعة حدثت قبيل الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٤ إبريل الجاري، عقب انتهاء العرض، أثناء إخراج "الشبل" من القفص المخصص له لالتقاط الصور التذكارية؛ مما أسفر عن إصابة الطفلة بجروح وخدوش ونقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قرارات النيابة الإدارية بواقعة شبل السيرك

كما انتقل فريق التحقيق إلى المستشفى الذي استقبل الطفلة فور وقوع الحادث، حيث تم سؤال أفراد الطاقم الطبي، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالحالة، والتي تبيَّن منها إصابتها بجروح وخدوش بالوجه استلزمت خياطة طبية، وغادرت المستشفى بصحبة ذويها في ذات يوم الواقعة عقب تلقيها العلاج اللازم.

قرارات النيابة الإدارية في هجوم شبل السيرك على طفلة

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة باستدعاء كلٍّ من: مدير أمن السيرك القومي بالعجوزة، ومدير إدارة التعاقدات بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمشرف على قاعة العرض بالسيرك القومي يوم الواقعة.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيرك العجوزة النيابة الإدارية أسد

فيديو قد يعجبك



