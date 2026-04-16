بدأت محكمة جنح الدقي بالجيزة؛ برئاسة المستشار مينا فايز، محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، على خلفية اتهامهم بالتسبب في إصابة 75مريضًا بفقدان البصر جراء عمليات إزالة "مياه بيضاء" والمعروفة إعلاميًا بواقعة "العمى الجماعي".

وطلب الحاضر عن "عزة" أول الضحايا أمام المحكمة، بضم وزير الصحة والسكان بصفته متهمًا في الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب.

تقرير لجنة مكافحة العدوى بوزارة الصحة في واقعة العمى الجماعي

وحصل "مصراوي" على صورة من تقرير لجنة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، والذي بين حال فحص الوصلات المتصلة بجهاز الفاكو، وجود تلوث ظاهري داخل تلك الوصلات، وأن طبيعة هذا التلوث تنشأ عن عدم تعقيمها تعقيمًا كاملًا ودوريًا بين كل استخدام وآخر.

وتابع التقرير أن بقاء الوصلات معرضة للاستخدام المتكرر دون الالتزام بالاشتراطات الفنية الواجبة، الأمر الذي يهيئ بيئة خصبة لانتقال العدوى بين المرضى.

وأضاف التقرير أنه في ظل قلة عدد الأدوات المخصصة لإجراء عمليات المياه البيضاء مقارنة بكثافة العمليات اليومية واستقبال القسم لأعداد كبيرة من المرضى، فضلًا عن عدم كفاية إجراءات التعقيم المتبعة وعدم ملاءمتها حجم الاستخدام الفعلي لتلك الأدوات، رغم لزوم تعقيمها تعقيمًا كاملًا بين كل مريض وآخر، وهو ما أدى إلى تفشي العدوى محل التحقيق وانتقالها إلى عدد من المرضى.

تحقيقات النيابة في واقعة العمى الجماعي بمستشفى 6 أكتوبر

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 6222 لسنة 2025 والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، أن المتهمين "ط.م"، و"ه.ع"، و"م.ث"، و"ح.م"، و"ح.م"، و"م.ع"، و"س.ع"، و"ح.م"، و"م.ط" مدير مستشفى أكتوبر، تسببوا عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا، وكان ذلك عن إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه الأصول الوظيفية عليهم، وما أسفر عنه حدوث عاهة مستديمة متمثلة في فقدان حاسة البصر، على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي وعلى النحو بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التي باشرها المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى تعرضوا لعدوى شديدة داخل العين، ما أدى إلى التهابات حادة وتدهور في الإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

وتابعت النيابة أن التقارير الفنية الخاصة بالطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية أكدت وجود إهمال جسيم وقصور في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، فضلًا عن وجود مخالفات في استخدام أدوات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية، ما تسبب في انتشار العدوى بين المرضى الذين كانوا يخضعون لعمليات إزالة المياه البيضاء داخل المستشفى.

وأوضحت النيابة أن المتهمين (5 أطباء من بينهم مدير مستشفى 6 أكتوبر ومشرف و4 ممرضات) لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الأساسية كالإبلاغ عن حالات العدوى وتعقيم الأدوات بين العمليات، وهو ما تسبب في انتشار العدوى وإصابة المرضى بفقدان البصر.