عاهات في العين وفقدان بصر.. ارتفاع عدد ضحايا مستشفى 6 أكتوبر إلى 78 حالة

كتب : رمضان يونس

03:07 م 16/04/2026

شهدت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مينا فايز، تواجدًا كبيرًا من ضحايا مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، تزامنًا مع انعقاد ثاني جلسات محاكمة 10 مسؤولين بتهمة التسبب في فقدان البصر وإحداث عاهات مستديمة.

وارتفعت حصيلة ضحايا المستشفى الذين تقدموا بأوراق رسمية أمام المحكمة تؤكد تعرضهم لفقدان البصر وعاهات مستديمة في العين، إلى نحو 78 ضحية.

وطلب الحاضرون عن الضحايا ضم وزير الصحة والسكان بصفته، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومدير الشؤون العلاجية، ومدير العمليات بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، كمتهمين في الدعوى.

