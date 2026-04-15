

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً سلاحًا ناريًا وتعديه على آخر بالقاهرة.

مشادة كلامية بسبب معاكسة فتاة تتحول لمشاجر بالسلاح في حلوان



بالفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطل ومالك محل، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة حلوان، وذلك بسبب قيام الأول بمعاكسة نجلة الثاني.

إشهار سلاح ناري دون وقوع إصابات أثناء معاتبة والد الفتاة

وأوضحت التحريات أنه أثناء معاتبة مالك المحل للمتهم، قام الأخير بإشهار سلاح ناري في وجهه، دون حدوث أي إصابات.



ضبط المتهم بإشهار سلاح ناري في حلوان



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري الظاهر في مقطع الفيديو، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

