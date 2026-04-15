إعلان

بسبب معاكسة فتاة.. مشادة تنتهي بإشهار سلاح ناري وإثارة الذعر في حلوان

كتب : عاطف مراد

08:48 م 15/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً سلاحًا ناريًا وتعديه على آخر بالقاهرة.

بالفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطل ومالك محل، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة حلوان، وذلك بسبب قيام الأول بمعاكسة نجلة الثاني.

وأوضحت التحريات أنه أثناء معاتبة مالك المحل للمتهم، قام الأخير بإشهار سلاح ناري في وجهه، دون حدوث أي إصابات.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري الظاهر في مقطع الفيديو، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"9 غرز في الوجه".. التفاصيل الكاملة لـ هجوم شبل أسد على طفلة داخل سيرك
حوادث وقضايا

"بحبك يا أحمد".. طليقة أحمد مكي تنشر صورته وتوجه له رسالة رومانسية
زووم

بين الكفالة والأحكام النفاذة.. متى يكون حضور المتهم وجوبيًا أمام الجنح؟
حوادث وقضايا

أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته وجسده المليء بـ"الوشوم" في حمام السباحة (فيديو)
زووم

عُقدة "بيت العنكبوت".. لماذا تُصر إسرائيل على حصار مدينة بنت جبيل اللبنانية؟
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9