قررت محكمة جنح الدقي إحالة الفنانة وفاء مكي إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها في قضية سب وقذف بحق سيدة.

تفاصيل إحالة وفاء مكي للمحكمة الاقتصادية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف بين الطرفين حول شراء جهاز "لاب توب" بنظام التقسيط، حيث تطور الخلاف إلى مشادة هاتفية.



وتقدمت الشاكية ببلاغ تتهم فيه الفنانة بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر الهاتف، عقب تراجعها عن سداد الأقساط المتفق عليها، ما دفعها لتحرير محضر رسمي، لتتولى النيابة التحقيق وإحالة القضية للمحكمة المختصة.

