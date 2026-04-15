كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق سيارة ميكروباص في حالة عدم اتزان أثناء تواجده داخل أحد مواقف السيرفيس بمحافظة بني سويف.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها الذي يقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف، واتضح أنه لا يحمل رخصة قيادة.

ضبط السائق واعترافه بقيادة السيارة تحت تأثير المخدرات

وبمواجهة السائق، أقر بأنه كان يقود السيارة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، ما تسبب في ظهوره بالحالة التي وثقها مقطع الفيديو المتداول.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.