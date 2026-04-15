"قبل ما يطلع من الموقف".. ضبط سائق يقود تحت تأثير المخدرات ببني سويف

كتب : عاطف مراد

07:59 م 15/04/2026

ضبط سائق ميكروباص يقود تحت تأثير المخدرات ببني سوي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق سيارة ميكروباص في حالة عدم اتزان أثناء تواجده داخل أحد مواقف السيرفيس بمحافظة بني سويف.

فيديو يرصد سائق غير متزن داخل موقف ببني سويف

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها الذي يقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف، واتضح أنه لا يحمل رخصة قيادة.

ضبط السائق واعترافه بقيادة السيارة تحت تأثير المخدرات

وبمواجهة السائق، أقر بأنه كان يقود السيارة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، ما تسبب في ظهوره بالحالة التي وثقها مقطع الفيديو المتداول.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بعد ولادتها بـ 10 ساعات.. لغز اختطاف رضيعة داخل مستشفى الحسين الجامعي
بعد ولادتها بـ 10 ساعات.. لغز اختطاف رضيعة داخل مستشفى الحسين الجامعي
"9 غرز في الوجه".. التفاصيل الكاملة لـ هجوم شبل أسد على طفلة داخل سيرك
"9 غرز في الوجه".. التفاصيل الكاملة لـ هجوم شبل أسد على طفلة داخل سيرك
انقسام بـ "اقتصادية النواب" حول مواد قانون حماية المنافسة
انقسام بـ "اقتصادية النواب" حول مواد قانون حماية المنافسة

منع ظهور محمد فاروق واستدعاء هاني حتحوت.. قرارات جديدة لنقيب الإعلاميين
منع ظهور محمد فاروق واستدعاء هاني حتحوت.. قرارات جديدة لنقيب الإعلاميين
"ماكر كالثعلب أم مجنون".. ماذا تعني تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
"ماكر كالثعلب أم مجنون".. ماذا تعني تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟

