كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء أثناء استقلالهما سيارة "ميني باص" بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك عقب اعتراضها على قيامه بأعمال التسول.

كشف هوية المتهم بالتسول داخل ميكروباص بمصر الجديدة

ووفق بيان للوزارة عبر صفحتها الرسمية، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة المطرية.

ضبط المتهم بالتسول داخل ميكروباص في القاهرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

