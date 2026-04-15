بعد فيديو متداول مع سائح بالجمالية.. الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة وتكشف التفاصيل

كتب : عاطف مراد

07:54 م 15/04/2026

الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة بعد واقعة مع سائح في ا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام أحد أفراد الشرطة بالخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي أثناء تعامله مع أحد السائحين بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، أنها كانت قد رصدت الواقعة في حينه واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.

تفاصيل واقعة تجاوز فرد شرطة مع سائح بالجمالية بالقاهرة


وأكدت الوزارة أنه تم التعامل مع الواقعة فور رصدها، ومباشرة فحص ملابساتها بشكل كامل.

إنهاء خدمة فرد الشرطة وفقًا لثوابت وزارة الداخلية


وأشارت إلى أنه تم إنهاء خدمة فرد الشرطة المذكور في حينه، وفقًا للضوابط والثوابت المعمول بها داخل الوزارة.

نشر بيان رسمي مسبقًا بشأن الواقعة على الصفحة الرسمية للوزارة
كما تم نشر خبر رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية يتضمن تفاصيل الإجراءات المتخذة بشأن الواقعة في وقت سابق.

فيديو قد يعجبك



إعلام إيراني: طهران ترفض "تمديد الهدنة" وتطالب واشنطن بتنفيذ التزاماتها
مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9