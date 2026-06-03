نجح الفريق الطبي بقسم القلب والقسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء ثلاث تدخلات علاجية متقدمة لمرضى كانوا معرضين لخطر التوقف المفاجئ لعضلة القلب، نتيجة ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب واضطرابات معقدة في كهربية القلب، في إنجاز جديد يعكس تطور خدمات القلب التخصصية داخل المجمع تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

تركيب جهازين متطورين لعلاج ضعف عضلة القلب



شملت التدخلات تركيب جهازي منظم وصاعق ثلاثي الحجرات (CRT-D) لسيدتين تبلغان من العمر 38 و57 عامًا، ويُعد هذا الجهاز من أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج مرضى ضعف عضلة القلب المصحوب باضطرابات كهربية خطيرة، خاصة في الحالات التي لم تستجب بالشكل المطلوب للعلاج الدوائي.

ويعمل الجهاز على إعادة التزامن بين غرف القلب وتحسين كفاءة الانقباض، ما يساهم في تقليل أعراض هبوط القلب مثل ضيق التنفس والإجهاد الشديد وعدم القدرة على بذل المجهود، فضلًا عن دوره في رصد وعلاج اضطرابات النبض البطينية الخطيرة التي قد تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ.

تدخل ثالث لحماية مريض من توقف القلب المفاجئ



وفي تدخل طبي آخر، نجح الفريق في تركيب جهاز منظم ضربات قلب أحادي بصاعق (ICD) لمريض مسن، بهدف حمايته من خطر الإصابة بالتوقف المفاجئ لعضلة القلب.

10 حالات ناجحة باستخدام منظمات القلب بالمجمع

وبذلك يرتفع إجمالي التدخلات العلاجية باستخدام منظمات ضربات القلب داخل مجمع الإسماعيلية الطبي إلى 10 حالات، فيما تُعد منظمات القلب الثلاثية والأحادية من أبرز تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والطب الدقيق في علاج أمراض القلب، لما تسهم به في تقليل معدلات الوفاة المفاجئة وتحسين كفاءة عضلة القلب ورفع جودة حياة المرضى.

وتبلغ تكلفة هذه الأجهزة خارج نطاق التغطية الشاملة نحو 250 ألف جنيه، ما يعكس حجم الدعم الذي توفره منظومة التأمين الصحي الشامل للمرضى.

فريق طبي متخصص وراء النجاح



أُجريت التدخلات بواسطة الفريق الطبي بقسم القلب، والذي ضم: أ.د. أحمد تاج الدين استشاري أمراض القلب، ود. محمد سليمان استشاري القلب ومدير وحدة القسطرة بالمجمع الطبي، ود. آية داوود استشاري القلب والقسطرة، ود. محمد حامد أخصائي أمراض القلب، ود. علاء سليم زمالة القلب.

كما شارك فريق تمريض القسطرة المكون من أ. مصطفى غريب، وأ. إبراهيم عباس، وأ. أحمد عبد الغني، وذلك تحت متابعة د. أحمد عبد اللطيف مدير المجمع الطبي، وأ.د. جميلة نصر رئيس قسم القلب