كشف ملابسات فيديو تهديد بالانتحار في الدقهلية



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تهديد أحد الأشخاص بالإقدام على الانتحار بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، أمكن تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة). وبسؤاله، قرر بوجود خلافات بينه وبين أعمامه حول الميراث، ما دفعه إلى تصوير ونشر المقطع المشار إليه بهدف جذب تعاطفهم.

ونفى المذكور اعتزامه الإقدام على الانتحار، مؤكدًا أن ما ورد بالفيديو كان بدافع الضغط النفسي الناتج عن تلك الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.