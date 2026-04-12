فيديو متداول أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، أثار موجة غضب واسعة، بعدما زُعم فيه قيام رجل بالاعتداء على منزل قريبه وهدم جزء منه ومحاولة إشعال النيران. لكن خلف اللقطات المثيرة، تكشفت تفاصيل مختلفة، حملت في طياتها قصة نزاع عائلي معقد تجاوز حدود الخلاف إلى ساحات التحقيق.

بداية واقعة فيديو المنوفية



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 مارس الماضى تبلغ لمركز شرطة تلا من (عامل - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام عمه (عامل - مقيم بذات الدائرة) بهدم جدار فاصل بين حظيرة ماشية ملك والده وشقة سكنية ملك عماته بمنزل آل إليهم بالميراث عن والدهم كائن بدائرة المركز، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسحجات متفرقة بالجسم.

رواية الطرف الآخر لواقعة فيديو المنوفية



باستدعاء المشكو فى حقه بذات التاريخ ومواجهته اعترف بواقعة الهدم ونفى التعدي على الشاكى أو سكب مادة قابلة للاشتعال لإضرام النيران بالمنزل واتهم الأخير بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهما حول الميراث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

