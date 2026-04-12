في لحظة خاطفة، تحول هدوء قرية نكلا إلى حالة من الهلع، بعدما دوى صوت انهيار مفاجئ هز أحد المنازل البسيطة بجوار مسجد بدير، ليسقط حائط على طفل بريء، ويُشعل سباقًا مع الزمن لإنقاذ حياته.

انهيار حائط على طفل بمنشأة القناطر

شهدت قرية نكلا التابعة لمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، حادثًا مأساويًا إثر انهيار حائط داخل منزل مكوّن من طابق واحد. وبحسب شهود عيان، وقع الانهيار بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ما أدى إلى سقوط أجزاء من الحائط مباشرة فوق طفل كان متواجدًا بالقرب منه.

هرع الأهالي إلى موقع الحادث فور سماع صوت الارتطام، وتمكنوا من استخراج الطفل من تحت الأنقاض في مشهد اتسم بالتوتر والخوف. وأفادت مصادر محلية أن الطفل كان في حالة وعي متذبذبة، ويعاني من إصابات متفرقة جراء الحادث.

تحرك سريع لإنقاذ طفل انهار عليه حائط بمنشأة القناطر



على الفور، جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى المناشي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت المصادر أن الطاقم الطبي استقبل الحالة بشكل عاجل، وبدأ في إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد مدى خطورة الإصابات، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي.

وتسود حالة من الترقب بين أسرة الطفل وأهالي القرية، انتظارًا لنتائج التشخيص الطبي، وسط دعوات واسعة بالشفاء العاجل.

اقرأ أيضا:

