تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من المواطنين من قيام أحد الأشخاص بإلقاء بعض المتعلقات والألواح الخشبية من شرفة منزله على السيارات المتواجدة أسفل العقار محل سكنه بمحافظة الإسكندرية، بما عرض حياة المواطنين للخطر.

سقوط متعلقات من شرفة منزل يثير الذعر بالإسكندرية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قيام أحد الأشخاص بإلقاء "دلو" من شرفة منزله على السيارة قيادته أثناء مروره بالشارع، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة خطيرة من شرفة منزل

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، كما تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق إيداعه إحدى المستشفيات النفسية لتلقي العلاج اللازم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

