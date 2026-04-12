إعلان

فيديو صادم | شخص يلقي ألواحًا خشبية على السيارات من شرفة منزله.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

01:06 م 12/04/2026 تعديل في 01:12 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من المواطنين من قيام أحد الأشخاص بإلقاء بعض المتعلقات والألواح الخشبية من شرفة منزله على السيارات المتواجدة أسفل العقار محل سكنه بمحافظة الإسكندرية، بما عرض حياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قيام أحد الأشخاص بإلقاء "دلو" من شرفة منزله على السيارة قيادته أثناء مروره بالشارع، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، كما تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق إيداعه إحدى المستشفيات النفسية لتلقي العلاج اللازم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تدهور حالته.. أصدقاء سامي عبدالحليم يطالبون بتقديم الدعم الطبي له
زووم

بعد تدهور حالته.. أصدقاء سامي عبدالحليم يطالبون بتقديم الدعم الطبي له
ما مدة صلاحية البيض المسلوق وكيفية تخزينه بشكل آمن؟
نصائح طبية

ما مدة صلاحية البيض المسلوق وكيفية تخزينه بشكل آمن؟
إلهام شاهين تستنكر هذا السؤال وتتحدث عن مشاركتها في مسلسل قلب شمس
مسرح و تليفزيون

إلهام شاهين تستنكر هذا السؤال وتتحدث عن مشاركتها في مسلسل قلب شمس
بـ "168 مقترحًا إيرانيًا".. طهران تكشف كواليس تعثر الاتفاق مع واشنطن في
شئون عربية و دولية

بـ "168 مقترحًا إيرانيًا".. طهران تكشف كواليس تعثر الاتفاق مع واشنطن في
وزيرة تعلق على واقعة الانتحار بالإسكندرية: "الأمان اغتيل بين التعنت والحاجة"
أخبار مصر

وزيرة تعلق على واقعة الانتحار بالإسكندرية: "الأمان اغتيل بين التعنت والحاجة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

