أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح المحامي الأمريكي نيك أوبرهايدن لشغل منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر.

نيك أوبرهايدن.. أحد أبرز المحامين الأمريكيين

ويعد نيك أوبرهايدن واحدا من أبرز المحامين الأمريكيين المتخصصين في قضايا الدفاع الجنائي الفيدرالي والتحقيقات الحكومية والأمن القومي داخل الولايات المتحدة، حيث اكتسب شهرة واسعة من خلال توليه ملفات قانونية معقدة شملت مسؤولين حكوميين وشركات كبرى وشخصيات عامة بارزة.



ولد أوبرهايدن في ألمانيا قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة ويواصل مسيرته الأكاديمية والمهنية، حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة هايدلبرغ الألمانية، كما نال درجة الدكتور في القانون من كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، إلى جانب حصوله على عدد من الجوائز والتكريمات في مجالات القانون الدولي والدراسات القانونية المتقدمة.



أسس نيك أوبرهايدن شركة أوبرهايدن للمحاماة في مدينة دالاس بولاية تكساس، والتي تحولت خلال سنوات قليلة إلى واحدة من المؤسسات القانونية المعروفة على المستوى الوطني في مجال الدفاع الفيدرالي والتحقيقات الحكومية.

وخلال مسيرته المهنية، تولى أوبرهايدن الدفاع عن شخصيات بارزة شملت دبلوماسيين وقضاة ومسؤولين منتخبين ورؤساء تنفيذيين لشركات كبرى ومديرين في مؤسسات مالية معروفة في وول ستريت، إضافة إلى أصحاب شركات ورواد أعمال في وادي السيليكون.



كما شارك في تقديم الاستشارات القانونية لمسؤولين حكوميين وشركات مدرجة في البورصات الأمريكية.



ويتمتع المرشح الجديد بخبرة واسعة في ملفات الأمن القومي والتحقيقات الحساسة، إذ عمل على قضايا تتعلق بالتجسس والتهديدات الأمنية والتحقيقات ذات الطبيعة السرية.



كما حصل نيك أوبرهايدن على تصاريح أمنية رفيعة المستوى مكنته من التعامل مع ملفات حكومية معقدة تتطلب مستويات عالية من السرية.



ومن بين أبرز المحطات المهنية في مسيرته، عمله مستشارًا قانونيًا وسياسيًا لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب مشاركته في الدفاع عن مسؤولين حكوميين بارزين وشركات اقتصادية كبرى.



كما لعب دورًا رئيسيًا في عدد من القضايا المتعلقة بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.