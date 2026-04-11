وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متتالية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة جرائم التموين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية قرابة 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار مواجهة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج السوق المصرفي.

حملات أمنية موسعة تضرب تجار العملة وملفات التموين

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط المخالفات داخل الأسواق والمخابز.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، تم خلالها ضبط نحو 3 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، قبل إعادة بيعه في السوق السوداء أو التلاعب به.

ضربات أمنية على أكثر من جبهة

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكثفة لضبط المتلاعبين بأسعار العملات والسلع التموينية، والتصدي لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب دعم الدولة والمواطنين.

حماية الاقتصاد والرقابة على الأسواق

وشددت الوزارة على أن تلك الجهود تأتي في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق، وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات غير القانونية، وضبط المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أو السلع المدعمة.

إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، وعرضها على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

