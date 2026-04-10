إعلان

خناقة ميراث.. ضبط شقيقين بتهمة الاعتداء على والدتهما وزوجة شقيقهما بدمياط

كتب : صابر المحلاوي

06:01 م 10/04/2026

قبض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خناقة ميراث.. ضبط شقيقين بتهمة الاعتداء على والدتهما وزوجة شقيقهما بدمياطكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص المقيم خارج البلاد من قيام أشقائه بالتهجم على مسكنه والتعدي على والدته وزوجته وإجبارهما على ترك المسكن بمحافظة دمياط، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة الواقعة.

خلافات ميراث تنتهي باعتداء على أسرة

وتبين أنه بتاريخ 7 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة كفر سعد من زوجة ووالدة القائم على النشر، يفيد بتضررهما من شقيقين له غير أشقاء، عاملين ومقيمان بدائرة المركز، لقيامهما بالتعدي عليهما بالسب وإتلاف محتويات المسكن، على خلفية خلافات حول الميراث.

وأمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلاف ميراث إتلاف ممتلكات كفر سعد ضبط متهمين فيديو متداول اعتداء أسري

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟
كواليس اتصال "متوتر".. ترامب يضغط على نتنياهو قبل إعلان مفاوضات لبنان