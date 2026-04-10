خناقة ميراث.. ضبط شقيقين بتهمة الاعتداء على والدتهما وزوجة شقيقهما بدمياطكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص المقيم خارج البلاد من قيام أشقائه بالتهجم على مسكنه والتعدي على والدته وزوجته وإجبارهما على ترك المسكن بمحافظة دمياط، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة الواقعة.

خلافات ميراث تنتهي باعتداء على أسرة

وتبين أنه بتاريخ 7 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة كفر سعد من زوجة ووالدة القائم على النشر، يفيد بتضررهما من شقيقين له غير أشقاء، عاملين ومقيمان بدائرة المركز، لقيامهما بالتعدي عليهما بالسب وإتلاف محتويات المسكن، على خلفية خلافات حول الميراث.

وأمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.