ضبطت أجهزة الأمنِ بدمياط شخصينِ اعتديا على صاحب محل بمركزِ كفرِ سعد وهدداه بالسلاحِ، وبحوزتهِما 20 كيلو مخدرات وبندقية آلية وخرطوشٌ للاتجارِ فوريًا.

ضبط 20 كيلو مخدرات وسلاح آلي

كشفت تحريات وزارة الداخلية ملابسات الفيديو المتداول، حيث تم العثور بحوزة المتهمين على قرابة 20 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش وهيدرو"، بالإضافة إلى بندقية آلية وبندقية خرطوش، ومن جانب آخر اعترف المتهمان بحيازتهما للممنوعات بقصد الاتجار والتربح المالي السريع بقلب المحافظة فوريًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بكل حسم وقوة.

سقوط بلطجية فيديو دمياط بكفر سعد

حدد الأمن هوية القائم على النشر وتبين أنه مالك محل بدائرة مركز كفر سعد، وأفاد بتعرضه للسب والضرب دون إصابات بقصد ترهيبه من قِبل الجناة في مارس المنقضي، علاوة على ذلك نجحت القوات في تحديد وضبط بلطجية كفر سعد ومواجهتهما بالأدلة المصورة فوريًا، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات لضمان استقرار الأمن العام وردع الخارجين عن القانون بشكل قاطع وصارم.