ضبط متحرش الوايلي بعد فيديو استغاثة فتاة في شوارع

كشفت وزارة الداخلية ملابسات فيديو استغاثة فتاة من تعرضها للتحرش بالوايلي من قائد سيارة، وتبين أنه محاسب مقيم بدائرة القسم وتم ضبطه واعترف بالواقعة.

ضبط متحرش الوايلي بعد فيديو استغاثة فتاة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائمة على النشر وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي، وأقرت بتضررها من قيام قائد سيارة ملاكي بالتحرش بها لفظيا أثناء سيرها ومحاولة استدراجها لاستقلال سيارته.

بتكثيف التحريات امكن تحديد السيارة وضبط قائدها وتبين انه محاسب مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

