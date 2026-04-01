

كتب - عاطف مراد:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من كشف نشاط إجرامي لزوجين بمركز البرلس بكفر الشيخ.

إعلان عبر تطبيقات إلكترونية لممارسة الأعمال المنافية للآداب



وفق بيان للوزارة، كشفت التحريات أن الزوج والزوجة استخدما أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفين راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

ضبط الزوجين بدلائل مثبتة



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما هاتف محمول تبين احتواؤه على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا بالواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.