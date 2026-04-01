كثفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، من تواجدها بكافة الطرق والمحاور الرئيسية، لمواجهة أي تداعيات ناتجة عن موجة الطقس السيئ، وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين أثناء القيادة، للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور عددًا من الإرشادات المهمة للسائقين أثناء هطول الأمطار، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

انتشار مروري مكثف لمواجهة تداعيات الطقس

وأكدت الإدارة ضرورة تقليل السرعة أثناء القيادة على الطرق المبتلة، وتجنب الكبح المفاجئ الذي قد يؤدي إلى انزلاق المركبات، مع أهمية زيادة مسافة الأمان بين السيارات، واستخدام المصابيح الأمامية لتحسين مستوى الرؤية، خاصة في أوقات سقوط الأمطار الغزيرة.

كما شددت على ضرورة التأكد من كفاءة الإطارات وصلاحية الفرامل، وتجنب السير في المناطق التي تتجمع بها المياه أو الطرق الغامرة، لما تمثله من خطورة على السائقين.

إرشادات القيادة الآمنة أثناء سقوط الأمطار

ودعت الإدارة العامة للمرور إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في حالات المطر الغزير، مع عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء السير، والالتزام الكامل بالقواعد المرورية، حفاظًا على سلامة السائقين والركاب والمشاة.

وأشارت إلى أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر المرتبطة بالقيادة أثناء الأمطار، ويساعد على تحقيق السيولة المرورية رغم الظروف الجوية غير المستقرة.

أمطار رعدية على السواحل وشمال الدلتا

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط ملحوظ للرياح على معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن فرص سقوط الأمطار المتوسطة تزداد تدريجيًا خلال ساعات النهار، وقد تكون رعدية أحيانًا، خاصة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتشمل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

نشاط رياح قوي وانخفاض الرؤية

وأضافت أن مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، وتمتد حتى صباح الخميس، لتشمل الغربية والمنوفية والشرقية والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، فضلًا عن مناطق من جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، بسرعة تتراوح بين 30 و50 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، لاسيما السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد، مع احتمالية هبات قوية تصل سرعتها إلى 60 و70 كم/س.

الأرصاد تناشد المواطنين توخي الحذر

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة، مع الالتزام بالقيادة بهدوء وحذر، خاصة في ظل انخفاض الرؤية الأفقية، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل استمرار التقلبات الجوية خلال هذه الفترة.