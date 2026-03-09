كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص والتراشق بالحجارة في محافظة الإسكندرية.

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة التراشق بالحجارة بين عمال بالإسكندرية



وقالت الوزارة في بيان، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري وقعت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بين طرف أول يضم قائد سيارة ميكروباص (سارية التراخيص) وعاملًا وعاملة بإحدى المصانع، وطرف ثان يضم قائد سيارة ميكروباص (سارية التراخيص) وعاملًا و4 عاملات بذات المصنع.

وأضاف البيان أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بكدمات متفرقة، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم في العمل، حيث تبادل الطرفان التعدي بالأيدي والتراشق بالحجارة، ما أدى إلى وقوع الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والسيارتين المستخدمتين في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





