لهو الأطفال يشعل خناقة بالسنج في شوارع حدائق القبة

كتب : رمضان يونس

04:33 م 08/03/2026

خناقة جيران

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأسلحة بيضاء في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول "شخصين" بحوزتهما 2 سلاح أبيض، و طرف ثانى "شخصين"، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال أمام منزل الطرف الثانى تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بدون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة، وعثر بحوزة الطرف الأول على الأسلحة المستخدمة في التعدي، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خناقة جيران

