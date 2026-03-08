إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو يزعم تواطؤ الشرطة مع تاجر مخدرات بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

03:34 م 08/03/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص تواطؤ شخص آخر مع رجال الشرطة بأحد مراكز محافظة كفرالشيخ، وإرشادهم عن متجري المواد المخدرة مقابل السماح له بالاتجار دون ضبطه.

حقيقة فيديو يزعم تواطؤ الشرطة مع تاجر مخدرات

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر المقطع، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس.

وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، بالإضافة إلى سلاح أبيض. وبمواجهته اعترف باختلاق الواقعة بدافع الانتقام من أحد أبناء عمومته، وهو عنصر جنائي مقيم بذات الدائرة، كما أقر بمحاولته تشويه صورة الأجهزة الأمنية وعرقلة جهودها في متابعة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية تاجر مخدرات كفر الشيخ

