نفى مصدر أمني صحة منشور متداول على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن استغاثة أسرة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بزعم تعرضه للتعذيب بالمركز.

وأكد المصدر أن تلك المزاعم تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تبني إدعاءات العناصر الإجرامية ونشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بهدف إثارة البلبلة.

الداخلية تكشف كذب ادعاءات تعرض نزيل للإساءة بالإسكندرية

وأوضح المصدر أن النزيل المذكور مسجل شقي خطر "سرقات بالإكراه"، وسبق اتهامه في 23 جناية، وكان مودعًا بقسم شرطة اللبان بالإسكندرية بقرار من النيابة العامة على ذمة قضيتين: "شروع في قتل زوجته" و"حيازة مواد مخدرة". وقد صدر حكم قضائي ببراءته في القضية الأولى والحكم عليه بالحبس 6 أشهر في الثانية اعتبارًا من 16 فبراير الماضي، ثم نُقل لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء مدة العقوبة.

كما تم تحديد وضبط القائم على ترويج تلك المزاعم، وهو شقيق النزيل عنصر جنائي، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب بهدف الضغط لإعادة نقل شقيقه إلى قسم الشرطة اللبان لقربه من محل إقامته وسهولة زيارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

