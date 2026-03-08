إعلان

مزاعم إخوانية.. الداخلية تكشف كذب ادعاءات تعرض نزيل للإساءة بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:27 م 08/03/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى مصدر أمني صحة منشور متداول على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن استغاثة أسرة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بزعم تعرضه للتعذيب بالمركز.

وأكد المصدر أن تلك المزاعم تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تبني إدعاءات العناصر الإجرامية ونشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بهدف إثارة البلبلة.

الداخلية تكشف كذب ادعاءات تعرض نزيل للإساءة بالإسكندرية

وأوضح المصدر أن النزيل المذكور مسجل شقي خطر "سرقات بالإكراه"، وسبق اتهامه في 23 جناية، وكان مودعًا بقسم شرطة اللبان بالإسكندرية بقرار من النيابة العامة على ذمة قضيتين: "شروع في قتل زوجته" و"حيازة مواد مخدرة". وقد صدر حكم قضائي ببراءته في القضية الأولى والحكم عليه بالحبس 6 أشهر في الثانية اعتبارًا من 16 فبراير الماضي، ثم نُقل لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء مدة العقوبة.

كما تم تحديد وضبط القائم على ترويج تلك المزاعم، وهو شقيق النزيل عنصر جنائي، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب بهدف الضغط لإعادة نقل شقيقه إلى قسم الشرطة اللبان لقربه من محل إقامته وسهولة زيارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مزاعم إخوانية كذب ادعاءات مواقع التواصل الاجتماعي الجماعت الإرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سفر ونجاحات".. مواليد 4 أبراج على موعد مع الثراء في رمضان
رمضان ستايل

"سفر ونجاحات".. مواليد 4 أبراج على موعد مع الثراء في رمضان

سجال وهجوم.. تغريدة عمرو موسى عن حرب إيران تشعل جدلًا بمصر والخليج
شئون عربية و دولية

سجال وهجوم.. تغريدة عمرو موسى عن حرب إيران تشعل جدلًا بمصر والخليج
بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
"ما ينفعش يحصل كده".. مؤلف أغنية "سبونج بوب" يوجه رسالة حادة إلى كريم فهمي
دراما و تليفزيون

"ما ينفعش يحصل كده".. مؤلف أغنية "سبونج بوب" يوجه رسالة حادة إلى كريم فهمي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه