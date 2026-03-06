أعلن الجيش الايراني، أن القوات البحرية الإيرانية هاجمت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بصاروخ من نوع ساحل بحر.

إيران: لم نستهدف سيادة أي دولة في المنطقة

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، في بيان اليوم الجمعة، أنه حتى الآن لم يلحق الجيش الإيراني أي ضرر بشعوب المنطقة، مؤكدًا أنه لم يتم استهدف سيادة أي دولة.

إيران: الأمريكيون اختبروا جميع أسلحتهم وفشلوا بتحقيق أي نتائج

وأضاف إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات المسلحة الإيرانية، تشكل تهديدا جديا لأمريكا وإسرائيل، لافتًا إلى أنها لن تشكل أي تهديد لدول المنطقة.

وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن أمريكا وإسرائيل تحاول التغطية على خسائرهم، موضحًا أن الأمريكيون اختبروا جميع أسلحتهم وفشلوا بتحقيق أي نتائج.

إيران تطالب من أمريكا بالإستسلام

وأكد إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات الإيرانية دمرت العديد من القواعد الأمريكية في المنطقة ولا خيار أمام واشنطن إلا الاستسلام.

وأوضح المتحدث الإيراني، أن جيش إيران لم يستخدم كافة قدراته بعد، قائلا: "إننا أعددنا أنفسنا لحرب أطول".

إيران: سنستخدم أسلحتنا المتطورة في الأيام المقبلة

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "سنستخدم أسلحتنا المتطورة في الأيام المقبلة وسنفاجئ الأعداء".