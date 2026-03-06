إعلان

إيران: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

كتب : عبدالله محمود

10:04 م 06/03/2026

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الايراني، أن القوات البحرية الإيرانية هاجمت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بصاروخ من نوع ساحل بحر.

إيران: لم نستهدف سيادة أي دولة في المنطقة

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، في بيان اليوم الجمعة، أنه حتى الآن لم يلحق الجيش الإيراني أي ضرر بشعوب المنطقة، مؤكدًا أنه لم يتم استهدف سيادة أي دولة.

إيران: الأمريكيون اختبروا جميع أسلحتهم وفشلوا بتحقيق أي نتائج

وأضاف إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات المسلحة الإيرانية، تشكل تهديدا جديا لأمريكا وإسرائيل، لافتًا إلى أنها لن تشكل أي تهديد لدول المنطقة.
وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن أمريكا وإسرائيل تحاول التغطية على خسائرهم، موضحًا أن الأمريكيون اختبروا جميع أسلحتهم وفشلوا بتحقيق أي نتائج.

إيران تطالب من أمريكا بالإستسلام

وأكد إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات الإيرانية دمرت العديد من القواعد الأمريكية في المنطقة ولا خيار أمام واشنطن إلا الاستسلام.
وأوضح المتحدث الإيراني، أن جيش إيران لم يستخدم كافة قدراته بعد، قائلا: "إننا أعددنا أنفسنا لحرب أطول".

إيران: سنستخدم أسلحتنا المتطورة في الأيام المقبلة

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "سنستخدم أسلحتنا المتطورة في الأيام المقبلة وسنفاجئ الأعداء".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أبراهام لينكولن حاملات الطائرات الأمريكية إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشروبات بعد السحور تحارب نزلات البرد وتحمي من العطش النهاري .. تعرف عليها
سفرة رمضان

مشروبات بعد السحور تحارب نزلات البرد وتحمي من العطش النهاري .. تعرف عليها
مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو
رياضة عربية وعالمية

مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو
أبل تفرض قيود جديدة على تيك توك.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

أبل تفرض قيود جديدة على تيك توك.. ما القصة؟
أحمد السقا يرفض الرد على سؤال لـ رامز جلال بشأن طليقته
دراما و تليفزيون

أحمد السقا يرفض الرد على سؤال لـ رامز جلال بشأن طليقته

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان
أخبار وتقارير

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان