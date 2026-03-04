إعلان

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل "طالب مصر الجديدة"

كتب : عاطف مراد

05:01 م 04/03/2026 تعديل في 05:07 م

واقعة طالب شراتون

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على شقيقه بالضرب والتسبب في وفاته بمحافظة القاهرة.

كان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغاً من إحدى المستشفيات بتاريخ 3 من الشهر الجاري، باستقبال طالب مقيم بدائرة القسم متوفى متأثراً بإصابته بجرح طعني نافذ في الصدر، جراء مشاجرة عنيفة.

صداقة قاتلة

وكشفت التحريات الأمنية أن المشاجرة وقعت بين المجني عليه وأحد زملائه (طالب – مقيم بذات الدائرة)، حيث تطورت الخلافات بينهما إلى مشادة كلامية، قام على إثرها المتهم بالتعدي على زميله باستخدام "سلاح أبيض"، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، وتبين أن الدافع وراء الجريمة هو خلافات بينهما حول صداقة إحدى الفتيات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تفصيلياً لذات الخلافات المشار إليها، كما أرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية ضد المتهم.

