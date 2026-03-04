تباشر النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة مقتل طالب أمام بوابة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إثر تلقيه 3 طعنات على يد زميله في الدراسة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم سدد للمجني عليه 3 طعنات متفرقة، إحداها استقرت في القلب، وذلك في نهار رمضان، ما أودى بحياته.

مقتل طالب في الأكاديمية العربية على يد زميله

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بتعرض طالب لطعنات نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته أمام معهد الأكاديمية العربية بمصر الجديدة.

وعند الانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان الشاب غارقًا في دمائه. وتمت مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، حيث تبين قيام المتهم بطعن الطالب ثلاث طعنات أودت بحياته فورًا، وتم التحفظ على السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وقال أحد أصدقاء المجني عليه إن الحادث وقع أمام بوابة الجامعة وأمام المارة في وضح النهار خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن "م" تلقى عدة طعنات، من بينها طعنة نافذة في القلب أودت بحياته قبل وصوله إلى المستشفى، على يد زميله "أ. ح."، طالب بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع شيراتون، بسبب خلافات سابقة بينهما حول فتاة.



