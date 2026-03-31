مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق محل ملابس الزيتون؟

كتب : محمود الشوربجي

08:21 م 31/03/2026 تعديل في 09:07 م

حريق أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل محل ملابس أسفل أبراج سراي القبة في منطقة الزيتون.

تفاصيل السيطرة على حريق محل ملابس في الزيتون

وبالفحص، تبين نشوب الحريق في محل ملابس بالطابق الأرضي داخل عقار مكون من 12 طابقًا، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، حيث أسفر الحريق عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق، وجرى تلقيهم كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بمحل ملابس أسفل أبراج سراي القبة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إطفاء وإسعاف، وجرى فرض كردون أمني حول محل البلاغ، كما تمت السيطرة على الحريق وإتمام عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

اقرأ أيضًا:

مصرع وإصابة 11.. تفاصيل انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على الطريق الأوسطي

الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

بعد شكوى مواطن.. ضبط عامل بسوهاج لتحصيل أموال دون وجه حق مقابل الوقود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

"ثلاثي هجومي".. حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة إسبانيا
رياضة محلية

"ثلاثي هجومي".. حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة إسبانيا
مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق محل ملابس الزيتون؟
حوادث وقضايا

مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق محل ملابس الزيتون؟
"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
زووم

"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة
أخبار المحافظات

خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة

عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)