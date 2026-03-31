مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق محل ملابس الزيتون؟

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل محل ملابس أسفل أبراج سراي القبة في منطقة الزيتون.

تفاصيل السيطرة على حريق محل ملابس في الزيتون

وبالفحص، تبين نشوب الحريق في محل ملابس بالطابق الأرضي داخل عقار مكون من 12 طابقًا، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، حيث أسفر الحريق عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق، وجرى تلقيهم كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بمحل ملابس أسفل أبراج سراي القبة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إطفاء وإسعاف، وجرى فرض كردون أمني حول محل البلاغ، كما تمت السيطرة على الحريق وإتمام عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 11.. تفاصيل انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على الطريق الأوسطي

الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

بعد شكوى مواطن.. ضبط عامل بسوهاج لتحصيل أموال دون وجه حق مقابل الوقود



