حريق مصنع ملابس بالزيتون.. وتحرك عاجل من محافظ القاهرة (صور)

كتب : محمد نصار

09:35 م 31/03/2026
    محافظ القاهرة ومدير أمن العاصمة يتابعان السيطرة على حريق مصنع
يتواجد الآن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بموقع الحريق الذي نشب بمصنع ومخزن للملابس، الكائن بالدور الأرضي بالعقار رقم 4 بشارع سرايا القبة بحي الزيتون، للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق في مصنع للملابس مقام بعقار مكون من 12 دورًا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة إلى موقع الحادث، وتم فصل المرافق، ويجري السيطرة على الحريق بتواجد 6 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف.

