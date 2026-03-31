العاهل الأردني يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والإيرانية

كتب : مصراوي

09:23 م 31/03/2026

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

عمان (أ ش أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن والدول العربية، والتوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد، إلى جانب وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، وعدم استغلال الأوضاع الإقليمية لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورا كاتوتي والوفد المرافق، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية.

وشدد الملك، خلال اللقاء، على أهمية احتواء التصعيد في المنطقة عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة.

وفي لقاء آخر، استقبل الملك عبدالله الثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي الدكتور فواديسواف كوسينياك-كاميش، بحضور ولي العهد، حيث أكد ضرورة استعادة التهدئة الشاملة في الشرق الأوسط من خلال الاحتكام للحوار والدبلوماسية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأردن وبولندا في مختلف المجالات، خاصة التعاون العسكري والأمني، بما يدعم جهود مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

العاهل الأردني حرب إيران الشرق الأوسط حرب إسرائيل الهجمات الإيرانية

