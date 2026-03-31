أعلنت وزارة التعليم العالي، انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد غدًا الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 حضورياً بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي دفعت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة التقلبات الجوية غدًا الأربعاء، وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف إلى إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدًا لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية.

لمزيد من التفاصيل:

ووفق بيان رسمي، أشارت توقعات الأرصاد إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة.

لمزيد من التفاصيل:

