الإمارات تحظر دخول المواطنين الإيرانيين مطار دبي الدولي

كتب : وكالات

09:26 م 31/03/2026

طائرة تابعة لشركة فلاي دبي

أعلنت شركة فلاي دبي للطيران، عن فرض حظر على دخول ومرور المواطنين الإيرانيين عبر مطار دبي الدولي.

وقالت فلاي دبي في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن القرار يسري مفعوله فوراً، على منع حاملي جوازات السفر الإيرانية من دخول دبي أو المرور عبر مطارها الدولي.
وأوضحت الشركة، أن هذا الحظر يشمل جميع المواطنين الإيرانيين، بمن فيهم حاملو تأشيرات الإقامة السارية في الإمارات العربية المتحدة بجميع فئاتها، بالإضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة.
أشارت إلى أنه سيتم منع دخول المواطنين الإيرانيين الموجودين حالياً خارج الإمارات، بمن فيهم المقيمون، وسيتم تطبيق هذا الإجراء على الردود الرسمية على طلبات الدخول.

