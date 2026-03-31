شاليمار الشربتلي أمام القضاء بتهمة الإساءة لهالة صدقي

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي في قضية اتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي، لجلسة 13 أبريل المقبل لسداد الادعاء المدني.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت الفنانة شاليمار الشربتلي للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد أن تقدمت هالة صدقي ببلاغ تتهم فيه شاليمار بالإساءة إليها باستخدام عبارات اعتبرتها سبًا وقذفًا، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص القضاء على تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في مواجهة التجاوزات الكلامية على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.