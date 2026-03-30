كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالإسكندرية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت بالفحص حدوث مشاجرة بتاريخ 28 الجاري، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بين طرف أول "سائق "مصاب بكدمات متفرقة"، وطرف ثانٍ "3 سائقين"، بسبب خلافات مالية بينهم حول شراء سيارة ميني باص "فان" حيث تم الإتفاق على التقابل بإحدى وحدات المرور الكائنة بدائرة القسم لتجديد تراخيص السيارة، وأثناء إنهاء إجراءات التراخيص قام الأول بمغافلة الطرف الثانى ولاذ بالهرب بالسيارة، فقاموا بملاحقته مُستقلان مركبة "توك توك" قيادة أحدهم وتمكنوا من الإمساك به والتعدى عليه بالضرب بالأيدي على النحو الوارد بمقطع الفيديو محدثين إصابته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة جميعهم مقيمين بالإسكندرية"، وبحوزتهما السيارة، مركبة "التوك توك "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .