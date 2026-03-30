ضبط راكب حاول تهريب ماريجوانا وكوكايين بمطار القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، القبض على راكب حاول تهريب ماريجوانا وكوكايين.

تفاصيل ضبط راكب حاول تهريب ماريجوانا بمطار القاهرة

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لرحلة قادمة من فرانكفورت حيث اشتبه رجال المباحث بالاشتراك مع رجال مكافحة المخدرات في أحد الركاب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 100 جرام من مخدر الماريجوانا، وجهاز تسخين زيت الماريجوانا، و20 عبوة تنك من زيت الماريجوانا، و60 جرامًا من مخدر الكوكايين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت نيابة النزهة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

اقرأ أيضًا:

السجن 5 سنوات للمتهمين في قضية منصة FBC لاتهامهم بالنصب على المواطنين

براءة عمر فرج وشقيقه في اتهامهما ببث محتوى خادش

"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم



