قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتغريم يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم 20 ألف جنيه، في اتهامها بسب البلوجر أروى قاسم على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت يارا تامر للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بالإساءة والتشهير بالبلوجر أروى قاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة نشرت مقاطع فيديو ومنشورات عبر حسابيها على موقعي إنستجرام وتيك توك، تضمنت عبارات مسيئة ومشينة تناولت الحياة الشخصية للشاكية، ما تسبب في إلحاق أضرار نفسية ومعنوية بها، وفقًا لأوراق التحقيق.