حكم عاجل ضد زوجة مسلم في اتهامها بسب البلوجر أروى قاسم

كتب : أحمد عادل

03:52 م 30/03/2026

المحكمة الإقتصادية

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتغريم يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم 20 ألف جنيه، في اتهامها بسب البلوجر أروى قاسم على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت يارا تامر للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بالإساءة والتشهير بالبلوجر أروى قاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة نشرت مقاطع فيديو ومنشورات عبر حسابيها على موقعي إنستجرام وتيك توك، تضمنت عبارات مسيئة ومشينة تناولت الحياة الشخصية للشاكية، ما تسبب في إلحاق أضرار نفسية ومعنوية بها، وفقًا لأوراق التحقيق.

فيديو قد يعجبك



صور.. تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري في غياب أصدقائها بالوسط الفني
صور.. تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري في غياب أصدقائها بالوسط الفني

الشعبة: ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية حتى 10% بعد زيادة السولار والدولار
الشعبة: ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية حتى 10% بعد زيادة السولار والدولار
20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
الربا حرام.. نائب "النور" يرفض قرض البنك الآسيوي
الربا حرام.. نائب "النور" يرفض قرض البنك الآسيوي

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها